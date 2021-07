Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt hat sich zuletzt wenig getan, berichten die Analysten der Helaba.Emittenten würden in der Sommerzeit die Füße stillhalten. Auch vom Sekundärmarkt gebe es wenig zu berichten. Die ASW-Spreads vor allem im Segment der gedeckten Schuldverschreibungen würden sich in engen Spannen bewegen. Das geringe Angebot an neuer Ware und die anhaltenden Käufe vonseiten der EZB würden für enge Spreads sorgen. ...

