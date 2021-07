FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 450 (415) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 1900 (1700) P - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES STHREE PRICE TARGET TO 520 (495) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GLOBALDATA PRICE TARGET TO 1770 (1520) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8500 (9000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 141 (145) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN INITIATES MADE.COM WITH 'NEUTRAL' - TARGET 213 PENCE - LIBERUM CUTS SUMO GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 513 (450) PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES MADE.COM WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 245 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES ASCENTIAL TARGET TO 425 (400) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES JOHN MENZIES PRICE TARGET TO 451 (407) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1725 (1775) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 382 (366) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 108 (94.20) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 265 (260) PENCE - 'NEUTRAL'



