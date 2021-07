Fürth (ots) - Während der Corona-Krise erlebte der Gesundheitsbereich eine Verlagerung diagnostischer und therapeutischer Prozesse hin zur Arbeit aus der Distanz. Das Umdenken bereitete den Weg für eine Erweiterung der Versorgung von PatientenInnen mit EvoCare.Bei der digitalen EvoCare-Behandlung erhalten PatientenInnen in den eigenen vier Wänden durch eine Gesundheitsfachkraft eine individuelle Therapie. Das Verfahren ist seit 2018 als unbefristetes Kernangebot, als Regelversorgung, in der Orthopädie anerkannt und für Leistungserbringer in der Nachbetreuung abrechenbar. Nun wurde die Anwendung auf die Indikationen Kardiologie, Onkologie, Pulmologie (z.B. COVID) und Neurologie erweitert. Das ist ein großer Schritt für eine Versorgung zu Hause. Während bisher beispielsweise Hüft- und Knie-TEP-Fälle nachbetreut werden konnten, gibt es nun eine Kostenerstattung auch für die Unterstützung zu Hause bei Krebs und bei Aphasie nach einem Schlaganfall. Auch Covid-19 Erkrankte können nun diese Unterstützung erhalten; so setzt das Long-Covid-Netzwerk des Deutschen Telemedizin Zentrums - DTZ e.V. (long-covid.care) EvoCare ein.Dank des innovativen Konzepts ist die verschriebene Therapie für die PatientenInnen zeit- und ortsunabhängig durchführbar; möglich machen dies die Medical-Web-App und die digitale Sprechstunde. Qualität und Nachhaltigkeit der praxiserprobten EvoCare-Behandlung werden durch persönliche Betreuung und Motivation gewährleistet.Patricia Hein, Aufsichtsrätin und Mitgründerin, erklärt das zukunftsweisende Angebot der Holding AG: "Das Behandlungserlebnis der Patientinnen und Patienten ist der Erfolgsfaktor Nummer eins für Healthcare-Plattformen, laut der Roland Berger Studie 'Future of health 2'. Hier liegt eine unserer Stärken; PatientenInnen lieben das digitale EvoCare-Erlebnis zu Hause. Unsere Kooperationspartner sind Ärzte in Kliniken und Praxen. Mit unserer Unterstützung können sich diese Gesundheits-Experten perfekt kümmern. Dabei optimieren sie ihre Abrechnungsmöglichkeiten. Im Vordergrund stehen unsere Partner und deren Patienten. Die EvoCare-Plattform unterstützt mit perfekt angepassten Services. Wir freuen uns über die neuen Anerkennungen und die damit verbundenen erweiterten Möglichkeiten in der Versorgung."Pressekontakt:EvoCare Holding AGSiemensstr. 3 bD-90765 FürthTelefon: +49 911 32 38 0-0E-Mail: Info@evocare.dewww.digital-health.careOriginal-Content von: EvoCare Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149098/4979123