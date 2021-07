Die Hiobsbotschaften von MorphoSys vom Wochenbeginn haben den Aktienkurs auch am Dienstag schwer belastet. Erschwerend hinzu kam eine gestrichene Kaufempfehlung der Commerzbank. Nachdem die Papiere am Montag um fast neun Prozent abgesackt waren, fielen sie am Vormittag um weitere zehn Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende 2016.

Den vollständigen Artikel lesen ...