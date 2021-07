Linz (www.anleihencheck.de) - Seit der Zinsanhebung auf 0,90% im Juni ist der Ungarische Forint (HUF) unter Druck geraten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/HUF habe von 346,00 auf 360,00 angezogen. Die hohe Inflation in Ungarn, die Sorge um die wirtschaftliche Erholung und die ansteigenden Infektionszahlen in Europa hätten dem HUF merklich zugesetzt. Ökonomen würden heute mit einer Zinsanhebung von mindestens 0,15% rechnen. Die Zinsanhebung müsse wahrscheinlich höher ausfallen und die Botschaft der Ungarischen Notenbank sollte eindeutig sein, um die HUF-Schwäche zu stoppen. EUR/HUF heute: 357,00 und 365,00. (27.07.2021/alc/a/a) ...

