Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die veränderte Forward Guidance der EZB wird weiterhin das Marktgeschehen an den Euro-Anleihemärkten dominieren und Renditen und Zinserwartungen auf tiefen Niveaus in engen Bandbreiten verankern, so die Analysten der DekaBank.In diesem Umfeld bleibe ein Anstieg der Rendite 10-jähriger Bunds über die 200-Tagelinie bei -0,39% ohne deutliche Unterstützung von steigenden US-Treasury-Renditen schwierig. Daher liege der Fokus der Rentenmärkte vor allem auf dem US-Zinsentscheid am Mittwoch sowie den US-Konjunkturdaten. Angesichts der Ferienzeit verharre die Marktaktivität auf niedrigen Niveaus. Ähnlich wie für Euro-Renditen dürfte auch für den Euro-Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar eine Erholung im aktuellen geldpolitischen Umfeld schwierig sein. Nach dem Auftritt von FED-Chef Powell vor dem Kongress sei klar, dass bei der FED-Sitzung am Mittwoch die Geldpolitik in den USA unverändert bleiben werde. (Ausgabe vom 26.07.2021) (27.07.2021/alc/a/a) ...

