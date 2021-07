Meschede-Grevenstein (ots) -- Kraftanstrengung von Politik und Wirtschaft- Rasche Rückkehr zur AlltagsnormalitätMeschede-Grevenstein (ots) - Pandemie, Verbotskultur und Konsumlust waren nur einige Themen, die der CDU-Bundestagskandidat Friedrich Merz im Gespräch mit dem Veltins-Generalbevollmächtigten Michael Huber bei seiner Visite in Grevenstein erörterte. Mit dem Blick auf die anstehende Bundestagswahl sagte Huber, dass es eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Wirtschaft sei, die herausfordernden Pandemiefolgen zu bewältigen, zumal sich das Augenmerk der Menschen noch stärker nach Berlin richte. "Es geht darum, die wirtschaftlichen Probleme beim Schopfe zu fassen, um sie beherrschbar zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass bei aller Emotionalität der Menschen die Vernunft der Gewinner der Pandemie sein wird", so Michael Huber.Bundesregierung leistete wirkungsvolle UnterstützungshilfeIm gemeinsamen Dialog konnte sich Friedrich Merz einen authentischen Eindruck davon verschaffen, wie die Brauerei C. & A. Veltins mit konsequenter Mittelstandsphilosophie die letzten 18 Monate bewältigte und entgegen dem Branchentrend wieder zum Wachstum zurückgekehrt ist. Schnelle Unterstützungsangebote für Gastronomie und Getränkefachgrosshandel hatten Signalwirkung gezeigt und seien als Beweis für verlässliche Partnerschaft goutiert worden. Nach den Worten von Michael Huber sei die nationale Gastronomie der wohl leidtragendste Wirtschaftszweig in Deutschland gewesen, der erst langsam zur Tagesordnung zurückkehren werde. Der Veltins-Generalbevollmächtigte würdigte das Engagement der Bundesregierung, die mit Überbrückungshilfen die finanzielle Last der Betriebe mitgetragen haben. Festzuhalten bleibe, dass die vorhergesagte Welle von Insolvenzen auch deshalb bislang ausgeblieben sei. Friedrich Merz und Michael Huber stimmten darin überein, dass man wieder die Nähe zwischen den Menschen brauche, um gesellschaftliches Miteinander in seine gewohnten Bahnen zurückzuführen. Ebenso müssten die pandemiebedingten Verbote wieder zurückgeführt werden, damit sich das Leben und die Konsumlust wieder ungehindert entfalten könnten.Pressekontakt:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24351/4979215