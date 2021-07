Köln (ots) - Die neue Digitalmarke "kugelzwei" versorgt bereits rund 105.000 Follower täglich mit Ideen für heute und übermorgen. Im Herbst ist wegen des großen Interesses eine eigene Website geplant.Erst im Februar hatte der WDR den alten SocialMedia-Account des Wirtschaft- und Verbrauchermagazins Markt auf links gedreht. Auf "kugelzwei" gibt es keine Service-Tipps, keine nackten Zahlen, kein Geklage über Missstände - sondern Anregungen, wie sich das Leben auf der Welt verändern lässt, schon im Kleinen.Das Konzept ist simpel: Im Hier und Jetzt Beispiele dafür liefern, wie wir besser miteinander statt gegeneinander leben können. "Unsere Gesellschaft braucht mehr sozialen Kitt", sagt Redaktionsleiter Simon Pützstück, "und wir bieten Ideen, auch scheinbar verrückte." Dazu gehören reale Beispiele, wie etwa eine Bibliothek, die keine Bücher ausleiht, sondern Menschen, mit denen Einsame reden können.Aber auch die Redaktion selbst liefert Ideen, zum Beispiel zur Umgestaltung von Friedhöfen als Ort der Begegnung für Jung und Alt. Mit Blick auf übermorgen geht es um die Fitness unseres Planeten. "Auch da denken wir gerne ganz praktisch und fragen uns beispielsweise, wann endlich die perfekte öffentliche Müllstation kommt", so Pützstück, "mit Solardach, Pfandstation und WLAN."Die Erfahrungen zeigen: Je ungewöhnlicher die Ideen, desto größer die Resonanz. Und in den Kommentaren wird erstaunlich wenig gestritten, sondern im besten Sinne herumgesponnen. Vor allem denjenigen, die auf unserem Planeten noch besonders viel vorhaben, scheint das grenzenlose Weiterdenken zu gefallen. Die stärksten Zuwächse gibt es auf Instagram bei jungen Menschen unter 35."Wir nennen unseren Stil gerne Buntmalerei, also das Gegenteil von Schwarzmalerei", erklärt Pützstück. Und bunt zugehen soll es als Nächstes auf einer "kugelzwei"-Website, die im Herbst an den Start geht. Die nächste Etappe auf dem Weg zum Redaktionsziel, die beliebteste Marke für ein zufriedenes, empathisches und zukunftsfähiges Leben zu werden.www.instagram.com/kugelzweiFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4979220