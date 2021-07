Nach wie vor stehen chinesische Technologieaktien unter immensem Abgabedruck. Auch heute verlieren die chinesischen Börsen rund 3%. Die Abschläge unserer Favoriten sind aber noch deutlich höher. Tencent gibt weitere 9% nach, auch Alibaba verliert rund 7%. Heute sind regulatorische Maßnahmen in Bezug auf Meituan ausschlaggebend. Jürgen Schmitt erläutert heute seine persönliche Strategie in Bezug auf China und auch seine Überzeugung, dass er fest an eine erfolgreiche Zukunft für die großen chinesischen IT-Unternehmen glaubt. Für die Zuschauer von aktienlust.tv gibt es am Wochenende auch eine spezielle China-Liste zur besseren Orientierung. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.