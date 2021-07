Langenberg (ots) - Auf Grund von Sanierungsarbeiten am Sender Langenberg wird heute der DAB+-Empfang im Gebiet Rhein Ruhr in der Zeit von 20:05 bis 23:00 Uhr gestört bzw. kurzzeitig unterbrochen sein.Betroffen sind folgende Kanäle und Programme:Kanal 11D1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / Wu), WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmoKanal 5C, 9BDigital Radio Deutschland / PrivatePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 / 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4979348