DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.409,75 -0,1% +18,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.130,00 +0,1% +17,6% Euro-Stoxx-50 4.090,51 -0,3% +15,1% Stoxx-50 3.539,74 -0,2% +13,9% DAX 15.572,36 -0,3% +13,5% FTSE 7.003,15 -0,3% +8,7% CAC 6.570,78 -0,1% +18,4% Nikkei-225 27.970,22 +0,5% +1,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,08 +0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,99 71,91 +0,1% 0,08 +49,4% Brent/ICE 74,78 74,50 +0,4% 0,28 +46,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.796,64 1.797,53 -0,0% -0,89 -5,3% Silber (Spot) 25,11 25,18 -0,3% -0,07 -4,9% Platin (Spot) 1.056,78 1.068,50 -1,1% -11,73 -1,3% Kupfer-Future 4,56 4,59 -0,5% -0,02 +29,4%

Die Ölpreise zeigen sich gut behauptet. Die Akteure blickten über die Corona-Pandemie hinaus, heißt es am Markt. Und Carsten Fritsch von der Commerzbank ergänzt, die Delta-Variante des Virus habe wohl viel von ihrem Schrecken verloren. Eine zentrale Rolle spielten die Impfquoten. In Großbritannien, wo ein großer Teil der Bevölkerung schon geimpft sei, gingen die Infektionszahlen mit Delta zurück.

AUSBLICK AKTIEN USA

Kleinere Gewinnmitnahmen dürften den Handel an den US-Börsen am Dienstag prägen, nachdem die großen Aktienindizes am Montag neue Rekordstände markiert haben. Zentrales Thema bleibt die Bilanzsaison. Die bisher vorgelegten Zahlen haben überwiegend positiv überrascht. Dem steht aber die Sorge gegenüber, dass die wieder steigenden Corona-Fallzahlen die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnten. Überdies haben viele Unternehmen mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Und nicht zuletzt belastet die stark gestiegene Inflation.

Schon am Montag nach Börsenschluss hat Tesla (vorbörslich +2,3%) über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet. Der Hersteller von Elektroautos erzielte ein Rekordergebnis, das die Erwartungen der Analysten übertraf. Intel legte zwar keine Zahlen vor, präsentierte aber seinen Fahrplan für die Chipentwicklung bis 2025, mit dem das Unternehmen wieder die weltweite Nummer 1 werden will. Die Anleger scheinen nicht überzeugt, die Aktie verliert vorbörslich 2,1 Prozent.

Vor der Startglocke am Dienstag stehen Zahlen von UPS, GE, 3M und Raytheon auf der Agenda. Nach Handelsende folgen die Technologieriesen Alphabet, AMD, Apple und Microsoft, dazu einige Hochkaräter aus anderen Branchen.

An Konjunkturdaten werden vorbörslich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Juni veröffentlicht, eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index des Verbrauchervertrauens für Juli.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q, Mountain View

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q, Seattle

22:08 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City

22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond

22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino

Im Laufe des Tages:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 124,0 zuvor: 127,3 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Negative Vorgaben der chinesischen Börsen, wo vor allem Technologiewerte erneut heftig unter den jüngsten regulatorischen Maßnahmen Pekings litten, lasten auf Europas Börsen. Daneben halten sich die Anleger aber auch vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück. In Europa verlieren die Stoxx-Indizes der Auto-Aktien und der rohstoffnahen Basic Resources jeweils mehr als 1 Prozent. Gut halten sich Pharma-, Chemie- und Technologie-Aktien, ihre Branchenindizes können sich mehr oder weniger behaupten. Im DAX erholen sich SAP um 1,2 Prozent und Vonovia um 0,3 Prozent. Auf der anderen Seite verlieren Bayer und BMW jeweils 1,8 Prozent. Überraschend starke Geschäftszahlen verhelfen LVMH zu einem Plus von 1,8 Prozent. Auch die Zahlen von Michelin (+0,4%) und Lagardere (+6%) haben überzeugt. Die Zahlen von Logitech (-5%) werden zu Gewinnmitnahmen genutzt, nachdem das operative Ergebnis leicht über dem Konsens lag. Dürr (+9,9%) hat seine Ertragsziele erhöht. Auch Kion hat den Ausblick angehoben, doch fällt die Aktie mit dem Markt um 0,3 Prozent. Jungheinrich profitieren mit einem Plus von 4,5 Prozent von einer Kaufempfehlung durch Berenberg. Bei Morphosys setzt sich die Baisse fort. Der Kurs stürzt nach der jüngsten Umsatzwarnung um weitere 11,4 Prozent ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1788 -0,1% 1,1795 1,1810 -3,5% EUR/JPY 129,85 -0,3% 129,98 130,27 +3,0% EUR/CHF 1,0811 +0,0% 1,0808 1,0818 +0,0% EUR/GBP 0,8547 +0,1% 0,8539 0,8544 -4,3% USD/JPY 110,14 -0,2% 110,21 110,30 +6,6% GBP/USD 1,3791 -0,2% 1,3812 1,3823 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5132 +0,5% 6,4843 6,4847 +0,2% Bitcoin BTC/USD 37.589,75 +1,3% 37.213,26 38.369,47 +29,4%

Überraschend schwache Konjunkturdaten am Nachmittag aus den USA müssen nicht unbedingt negativ für den Dollar sein, wie Devisenanalystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank herausstreicht. Sie könnten auch als Zeichen dafür gewertet werden, dass die Pandemieeffekte allmählich ausliefen, was sie als ermutigend bezeichnet. Dies könnten die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter zeigen. Schon im Mai hatten diese etwas weniger stark zugelegt. Dieser Trend dürfte sich aller Voraussicht nach fortsetzen. Aktuell zeigt sich der Dollar gemessen am Dollarindex behauptet.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Talfahrt an der Hongkonger Börse hat sich am Dienstag fortgesetzt, befeuert von der Verunsicherung über die verschärften regulatorischen Eingriffe Pekings vor allem bei den Technologieriesen. Das färbte auch auf Schanghai ab. In China hat sich zudem das Gewinnwachstum der Industrie im Juni etwas verlangsamt. An den anderen Plätzen überwogen moderate Gewinne. Dabei dürfte die fortgesetzte Rekordjagd der Wall Street geholfen haben. Daneben setzten die Akteure auf weiter überwiegend gute Geschäftszahlen in der laufenden Berichtssaison. Chinesische Technologieaktien standen erneut stark unter Druck. Alibaba verloren weitere 6,5 und Tencent 9,1 Prozent. Bei Meituan (-14%) drückten neue Vorschriften Pekings zur Behandlung der Essensausfahrer. China Evergrande sackten um fast 15 Prozent ab, nachdem das hoch verschuldete Immobilienunternehmen eine Sonderdividende gestrichen hatte. In Schanghai berichteten Marktteilnehmer von Käufen im Rohstoffsektor und Verkäufen bei Konsumaktien vor dem Hintergrund der Überschwemmungen in der Provinz Henan. Zijin Mining machten einen Satz um über 7 Prozent nach oben, Mongolia Baotou Steel legten um über 3 Prozent zu. Bei den Einzelaktien in Tokio ging es für Chugai Pharmaceutical (-0,4%) und für den Chemiewert Nitto Denko (-3,0%) nach den Quartalsausweisen nach unten. Shin-Etsu Chemical legten unmittelbar vor der Zahlenvorlage um 0,8 Prozent zu. In Seoul schloss die Aktie des Chipherstellers SK Hynix nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsausweis 0,9 Prozent im Minus. S-Oil gewannen dagegen 1,8 Prozent vor Bekanntgabe der Geschäftszahlen. Nach den jeweiligen Produktionszwischenberichten gewannen Oz Minerals und Bluescope Steel in Sydney über 6 Prozent. Auch die Rohstoffschwergewichte Fortescue, Rio Tinto und BHP waren gesucht mit Gewinnen bis 2,8 Prozent.

CREDIT

Wieder einmal erweist sich der Kreditmarkt als Hort der Stabilität. Während es mit den Kursen am Dienstag an den Aktienmärkten kräftiger nach unten geht, zeigen sich Credits wenig bewegt. Stützend wirkt zum einen der gute Verlauf der Berichtssaison. Zum anderen ist die EZB weiter stark als Käufer im Markt unterwegs.

Die wöchentlichen Nettokäufe von Unternehmensanleihen durch die EZB haben sich in der vergangenen Woche auf 1,1 Milliarden Euro belaufen. Ähnlich wie in der Vorwoche deuteten die Zahlen in Kombination mit dem geringen Primärmarktvolumen erneut auf erhebliche Käufe im Sekundärmarkt hin, so die Commerzbank. Die Analysten gehen von einer erheblichen EZB-Unterstützung auch in den kommenden Monaten aus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

