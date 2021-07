Wien (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management (LAM) will mit der Verpflichtung von Robert Wall seine globale Alternative-Investments-Plattform ausbauen, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue Mann solle diesen Oktober als Managing Director und Leiter Sustainable Private Infrastructure in das Unternehmen eintreten und von London aus für LAM tätig sein. Darüber informiere die Gesellschaft per Aussendung. ...

