Vor rund zwei Monaten hatte Amazon die bekannte Zubehörmarke Aukey von seinem Marktplatz verbannt. Aukey hatte gegen Amazons Rezensionsrichtlinien verstoßen. Jetzt finden sich Produkte des Herstellers wieder in den Listings. Wie The Verge festgestellt hat, verkauft Aukey in manchen Ländern wieder Produkte über den Amazon-Marketplace - teils sogar mit Versendung durch Amazon selbst. Sogar Platzierungen kauft das Unternehmen wieder ein, um höher in den Rankings zu landen. Das erfolgt aber nicht unter der Markenbezeichnung Aukey, sondern ausschließlich unter der zu Aukey gehörenden Untermarke Key Series. Nur 2 Produkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...