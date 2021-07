Nach den verheerenden Hochwassern in Deutschland hat der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) notwendige Sicherheitshinweise im Umgang mit Stromspeichern in Hochwassergebieten veröffentlicht. Der Stromspeicherverband BVES hat Sicherheitshinweise für Stromspeicher in Gebieten mit Hochwasser veröffentlicht. Das ist dringend notwendig, denn angesichts der weitgehenden Zerstörung der Infrastruktur in den Überschwemmungsgebieten sind auch Stromspeicheranlagen überflutet und beschädigt. Vor diesem ...

