TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Juli (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Juli

=== *** 06:45 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q, Madrid 06:45 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H, Paris 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q, Stavanger *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz; 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz; 10:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Wien *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz; 10:00 Analysten-Telefonkonferenz), München 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H, Werdohl 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 2Q, Augsburg 08:00 DE/Frühindikator zum Umsatz der gewerblichen Wirtschaft Juni *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+12,4% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vm/+11,8% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: +0,5 Punkte zuvor: -0,3 Punkte *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juni *** 08:30 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), München 08:45 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1H, Berlin *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 102 zuvor: 102 10:00 DE/Vantage Towers AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Bundesregierung, Bundesregierung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q, London *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 7./8. Juli zur Reform der geldpolitischen Strategie 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H, Paris 17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris 18:05 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf 18:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Interview im Rahmen der Gesprächsreihe Brigitte Live, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% *** 22:04 DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q, Planegg *** 22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park *** 22:09 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** - DE/Stellenindex BA-X Juli ===

July 27, 2021

