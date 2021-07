Berlin (ots) - FITBOOK-Interview mit GoT-Star Hafthor Björnsson zu seinen Box-Anfängen: "Ich hatte häufiger ein blaues Auge"Als Strongman war "Game of Thrones"-Star Hafthor Björnsson (32) der stärkste Mann der Welt und der Weltrekordhalter im Kreuzheben. Nun bereitet er sich seit 1,5 Jahren auf einen Boxkampf gegen seinen ewigen Rivalen Eddie "The Beast" Hall vor. Im Interview mit FITBOOK.de, dem Fitness- und Gesundheitsmagazin von Axel Springer, sprach Björnsson über seine Vorbereitungen auf den Kampf und seine Startschwierigkeiten im Boxring: "Als ich mit Boxen angefangen habe, war das Sparring hart. Man ist nicht daran gewöhnt, Schläge ins Gesicht zu bekommen. Ich hatte häufiger mal ein blaues Auge, blaue Flecken oder eine blutige Nase. Das war echt brutal und ich habe mich absolut erschöpft gefühlt."Davon ist jetzt aber keine Rede mehr. Denn der Isländer ist gut im Training - Ausdauer, Boxtechnik und Regeneration stehen auf dem Plan: "Heute früh nach dem Aufstehen bin ich laufen gegangen. Dann hatte ich mein Frühstück. Um 14:30 Uhr habe ich meine Box-Session. Heute Abend werde ich wahrscheinlich noch schwimmen gehen."Eddie Hall wird sich also warm anziehen müssen, Björnsson ist bereit für das Duell: "Ich freue mich auf den Kampf. Es war eine lange Reise dahin und ich kann es kaum erwarten, in den Ring zu steigen."Der Kampf war ursprünglich auf den 18. September angesetzt und muss nun aufgrund einer Verletzung von Eddie Hall auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden.Das ganze FITBOOK-Interview mit Hafthor Björnsson finden Sie hier: https://www.fitbook.de/fitness/hafthor-bjornsson-im-fitbook-interview*FITBOOK ist eines der führenden deutschen Online-Magazine für Fitness und GesundheitReichweite: 2,65 Mio Unique User im März 2021 (AGOF) 4,83 Mio. Visits im März 2021 (IVW)Pressekontakt:Kontakt: melanie.hoffmann@fitbook.de, Tel.: +49 30 2591 79357Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zusendung dieser Pressemitteilungen unter der Adresse redaktion@fitbook.de einzulegen.FITBOOK.de-ImpressumOriginal-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6338/4979538