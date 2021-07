Die chinesische Regierung greift immer tiefer in die Wirtschaft ein und Anleger werden zunehmend nervös. Auch die Aktie des chinesischen E-Autoherstellers BYD präsentiert sich momentan schwach. Im Hongkong-Handel sackte der Kurs stark ab und notiert jetzt an einer wichtigen Marke. Diese ist für die weitere Entwicklung von hoher Bedeutung.Die staatlichen Regulierungsbehörden in China greifen immer härter durch und die geforderten Auflagen sorgen für zunehmende Verunsicherung bei den Anlegern. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...