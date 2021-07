NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach einer niedrigen Margenprognose von 6500 auf 6000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das zuletzt gestiegene Ansehen des Managements in puncto Verlässlichkeit habe Schaden genommen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es dürfte sich so schnell nicht wieder erholen. Auch für den Umsatzausblick des Konsumgüterherstellers gebe es nun Abwärtsrisiken./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 11:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 11:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

