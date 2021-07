Bitzer VARIPACK Frequenzumrichter eignen sich zur einfachen und sicheren Leistungs-regelung und wurden speziell an die Kälte-technik und den Betrieb von Bitzer Kältemit-telverdichtern angepasst. Sie eröffnen ein breites Anwendungsspektrum in Supermärk-ten, Hotels und Gastronomie sowie in der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung. VARIPACK eignet sich für Kälte- und Klimaanlagen sowie für Wärmepumpen und lässt sich sowohl mit Einzelverdichtern als auch mit Verbundanlagen kombinieren. Die Frequenzumrichter können intuitiv in Betrieb genommen werden und die Regelungs-funktionen der Kälteanlage übernehmen. Wahlweise lassen sich die Frequenzumrichter entweder in einem Schaltschrank (IP20) oder dank der erhöhten Schutzart IP55/66 außerhalb des Schaltschranks montieren.

VARIPACK Frequenzumrichter können auf zwei Arten betrieben werden: Die Leistungsregelung des Verdichters ist entweder abhängig von einem externen Sollwertsignal oder von der Verdampfungstemperatur

