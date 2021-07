Covestro: der Kunststoffhersteller könnte zu einer neuen Rallye starten! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Prognose für 2021 angehoben. Long Trade bei Stärke des Gesamtmarkts. Details im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: ISIN: DE0006062144

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Kunststoffherstellers befindet sich seit März in einer Seitwärtsphase. In den letzten Tagen konnte sich die Aktie über den praktisch deckungsgleich verlaufenden Durchschnitten stabilisieren. Sie verlor heute trotz des Unfalls im Chemiepark Leverkusen, wo auch Covestro zuhause ist, weniger als der Dax und schloss oberhalb des 20er-EMA.

Chart vom 21.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 55.94 EUR