New London, Dienstag (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Anbieter von Online-Multi-Asset-Trading-Dienstleistungen, Währungsdaten und Analysen, OANDA, gibt die Ernennung des Branchenführers Karl Roessner in den Verwaltungsrat bekannt zu geben. Er wird dafür verantwortlich sein, die finanzielle Performance des Unternehmens zu optimieren, die Einhaltung globaler Rechnungslegungsstandards sicherzustellen und die Wachstumsstrategie von OANDA in den kommenden Jahren zu steuern.Mit fast 20 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist Holemans vielleicht am besten für seine langjährige Karriere bei GE Capital bekannt, wo er als CFO in den Benelux-Ländern, Deutschland und Tschechien tätig war. Nachdem er GE verlassen hatte, übernahm er die Rolle des CFO und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bei der Moneta Money Bank, die an der Prager Börse notiert ist. Er kommt zu OANDA von WiZink, einer iberischen Digitalbank im Besitz von Private Equity, wo er ebenfalls Chief Financial Officer war."Philip bringt eine bedeutende Expertise innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche mit. Seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Finanzplanung und -analyse, Fusionen und Übernahmen sowie Unternehmensentwicklung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unseren Weg zu einem der größten Multi-Asset-Broker der Welt fortsetzen. Wir freuen uns, ihn in der Firma willkommen zu heißen", sagte Gavin Bambury, Chief Executive Officer von OANDA."Ich freue mich sehr darauf, mit dem OANDA-Team zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, neue Strategien zu identifizieren und umzusetzen, die die Effizienz und Rentabilität steigern und das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben werden", so Holemans.Informationen zu OANDAOANDA wurde 1996 gegründet und war das erste Unternehmen, das Wechselkursdaten kostenlos im Internet austauschte. Fünf Jahre später rief OANDA eine FX-Handelsplattform ins Leben, die die Entwicklung des webbasierten Devisenhandels vorantrieb. Heute bietet die Gruppe Online-Multi-Asset-Handel, Währungsdaten und Analysen für Privat- und Firmenkunden und kann unübertroffene Expertise im Devisenhandel vorweisen. Mit regulierten Unternehmen in acht der weltweit aktivsten Finanzmärkte setzt sich OANDA weiterhin für die Transformation des Devisengeschäfts ein. Weitere Informationen finden Sie auf oanda.com oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/OANDA), Facebook (https://www.facebook.com/OANDAfx) oder YouTube (https://www.youtube.com/user/oanda).