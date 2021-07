Hong Kong (ots/PRNewswire) - Premia Partners, ein führender ETF-Anbieter in Hongkong, gibt heute die Notierung des Premia China STAR50 ETF an der HKEX bekannt.Dieser physisch replizierende ETF bietet den kosteneffizientesten und bequemsten Zugang zu den aufstrebenden Marktführern am STAR Board der Shanghai-Börse.Der Premia China STAR50 ETF (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3151)(Ticker: 3151 HKD / 9151 USD/ 83151 RMB) mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,58% p.a. bildet den SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index ab, der die 50 größten STAR Board-Unternehmen nach Marktkapitalisierung umfasst. Die Strategie erfasst Chinas aufstrebende Führungspersönlichkeiten in strategischen Branchen, die sich durch Hardcore-Technologie, hohe F&E und wissenschaftliche Innovationen auszeichnen - von Halbleitern, neuen Materialien, grüner Wirtschaft bis hin zu Biotech, biomedizinischen Kühlkettenanbietern und mehr. Die Strategie bietet auch Diversifizierungsvorteile, da sie eine geringe Korrelation mit China-ADRs und den wichtigsten globalen Märkten aufweist."Wir freuen uns, den ETF zu diesem günstigen Zeitpunkt auf den Markt zu bringen, da sich Investoren zunehmend für den STAR Board interessieren, um ihre China-Allokation für langfristige Wachstumschancen zu erweitern", sagte Rebecca Chua, Geschäftsführende Gesellschafterin von Premia Partners. "In Übereinstimmung mit allen Premia ETFs ist er als kostengünstiges und transparentes Allokationsinstrument für internationale Investoren konzipiert, um Zugang zu den Chancen von STAR Board zu erhalten, die über Stock Connect nicht vollständig zugänglich sind.""Der STAR 50 Index ist der erste Flaggschiff-Index, der die repräsentativsten Aktien und CDR-Konstituenten des STAR Boards erfasst, mit einer breiten Repräsentation und einem ausgeprägten Fokus auf die Innovationsbranche", sagte Suyuan Lu, Geschäftsführerin des China Securities Index-Unternehmen (CSI). "Wir haben in den Jahren unserer Zusammenarbeit ein sehr gutes Verhältnis zu Premia Partners aufgebaut und freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit, um internationalen Investoren einen besseren Zugang zu den Chancen in China durch relevante und bewährte Lösungen zu ermöglichen."Informationen zu Premia PartnersPremia Partners wurde 2016 gegründet und ist einer der führenden ETF-Manager aus Hongkong, der sich auf den Aufbau kostengünstiger, effizienter Best-Practice-ETFs für Asien spezialisiert hat. Seit dem 28. Juli 2021 verwaltet Premia Partners 9 ETFs, darunter den Premia CSI Caixin China New Economy ETF (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3173), der der viertgrößte China A-Shares ETF in Hongkong ist. Weitere Informationen zu den Premia ETFs auf China (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3173), Emerging ASEAN (https://etfprod.premia-partners.com/etf/2810), Asia Innovative Technology (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3181), Vietnam (https://etfprod.premia-partners.com/etf/2804), chinesische Hochzinsanleihen (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3001), chinesische Staatsanleihen (https://etfprod.premia-partners.com/etf/2817) und US-Treasury (https://etfprod.premia-partners.com/etf/9077) finden Sie unter www.premia-partners.comPressekontakt:+852-2950-5777enquiries@premia-partners.comOriginal-Content von: Premia Partners Company Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063093/100874920