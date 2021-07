Der amerikanische Industriekonzern MKS Instruments Inc. (ISIN: US55306N1046, NYSE: MKSI) zahlt am 10. September 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre (Record date ist der 30. August 2021), wie am Dienstag berichtet wurde. Das Unternehmen schüttet damit auf das gesamte Jahr gerechnet unverändert 0,88 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 155,87 ...

