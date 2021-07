Die Deutsche Bank hat auch im zweiten Quartal gute Geschäfte gemacht und das beste Zwischenergebnis seit 2015 eingefahren. Vor Steuern standen Ende Juni wieder mehr als eine Milliarde Euro in den Büchern, wie der Frankfurter Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit hat der Konzern den vierten Gewinn in Folge abgeliefert und die Erwartungen der Analysten klar geschlagen. Die Aktie könnte damit auch charttechnisch wieder überzeugen.Vor Steuern fuhr die größte Bank Deutschlands 1,20 Milliarden Euro ...

