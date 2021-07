DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Eine starke Nachfrage nach teureren 5G iPhones hat Apple im dritten Geschäftsquartal zu einem Rekordgewinn verholfen. Apple erwirtschafte im Quartal einen Gewinn von 21,7 Milliarden Dollar, nach 11,3 Milliarden im Vorjahresquartal. Je Aktie verdiente das Unternehmen 1,30 Dollar doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,01 Dollar deutlich. Der Umsatz stieg um 36 Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen lag. Rückenwind erhielt Apple einmal mehr von den iPhone-Verkäufen: Der Konzern erlöste damit 39,6 Milliarden Dollar, ein Anstieg zum Vorjahr um 33 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook

22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park

22:09 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.390,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.931,75 -0,1% Nikkei-225 27.488,12 -1,7% Hang-Seng-Index 24.942,30 -0,6% Kospi 3.221,38 -0,3% Shanghai-Composite 3.349,88 -0,9% S&P/ASX 200 7.378,80 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Im Sog der Kursverluste an der Wall Street am Dienstag geht es auf breiter Front nach unten. Dabei fallen die Verluste aber überwiegend moderat aus. Übergeordnet weiter getrübt ist die Stimmung von den jüngsten starken Verlusten an den chinesischen Börsen, die ausgelöst wurden vom verschärften Vorgehen der Regulierer in erster Linie gegen zu mächtig werdende Technologieriesen, zuletzt aber auch gegen Unternehmen aus dem Bildungssektor. Daneben sorgen die am Abend (MESZ) anstehenden Beschlüsse der US-Notenbank für Zurückhaltung. Marktbeobachter halten es für möglich, dass sich die Notenbanker angesichts der derzeit hohen Inflationsraten falkenhafter äußern werden. In Tokio kommt Gegenwind vom festeren Yen hinzu. Der Yen ist als sicherer Hafen gesucht in der eingetrübten Stimmung. Belastend wirkt aber auch, dass in Tokio am Dienstag ein Rekordwert an Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus gemeldet wurde. Mitsubishi Motors machen einen Satz um 8,4 Prozent nach oben, gestützt von einem angehobenen Umsatz- und Gewinnausblick. Shin-Etsu Chemical büßen nach dem Geschäftsbericht 1,3 Prozent ein. Für Nisshin Seifun geht es dagegen um über 3 Prozent aufwärts nach einer Anhebung des Ausblicks. In Seoul gibt der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek um 3 Prozent nach, nachdem Apple am Vorabend einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte.

US-NACHBÖRSE

Für Apple ging es auf Nasdaq.com um 2 Prozent nach unten, obwohl der iPhone-Hersteller für sein drittes Geschäftsquartal einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte (s.o.). Bei der Kursreaktion könnten Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, nachdem der Kurs zuletzt Rekordniveau erreicht hatte. Ein ähnliches Muster zeigte die Kursreaktion der Microsoft-Aktie (+0,2%) auf die Geschäftszahlen (s.u.). Zahlen hatte auch AMD präsentiert, worauf die Aktie zuletzt gut 1 Prozent höher gehandelt wurde. Der Kurs des Konkurrenten Intel gab um 0,4 Prozent nach. Etwas leichter mit minus 0,3 Prozent zeigten sich Maxim Integrated Products nach dem Geschäftsausweis. Dass der Kreditkartenkonzern Visa in seinem dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn steigerte und auch die Erwartungen übertraf, half dem Kurs nicht, der zuletzt 1,2 Prozent niedriger lag. Auch beim Snack-Konzern Mondelez (-1,1%) konnten gute und besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen den Kurs nicht beflügeln. Ähnlich bei Starbucks (-3%).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.058,92 -0,2% -85,39 +14,6% S&P-500 4.401,52 -0,5% -20,78 +17,2% Nasdaq-Comp. 14.660,58 -1,2% -180,14 +13,8% Nasdaq-100 14.956,97 -1,1% -168,98 +16,1% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 881 Mio 871 Mio Gewinner 1.183 1.867 Verlierer 2.108 1.450 unverändert 158 139

Leichter - Nach den jüngsten Rekordständen nahmen die Anleger Gewinne mit. Vor allem Technologiewerte standen unter Abgabedruck, nachem in China Aktien von Techonologieriesen zuletzt schwer unter Druck standen. Die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch führte daneben zu etwas Zurückhaltung. Zentrales Thema war aber die Bilanzsaison. Tesla (-2,0%) erzielte zwar ein Rekordergebnis, das die Erwartungen der Analysten übertraf,musste aber auch die Einführung seines Semi-Trucks verschieben. Intel präsentierte seinen Fahrplan für die Chipentwicklung bis 2025. Die Anleger zeigten sich nicht überzeugt, die Aktie verlor 2,1 Prozent. UPS (-7,0%) meldete einen höheren Gewinn als erwartet. Allerdings ging das Paketaufkommen im zweiten Quartal verglichen mit dem des Vorjahrs zurück. GE (+1,2%) hatte auf bereinigter Basis besser als erwartet abgeschnitten und überraschte mit einem positiven Cashflow. Für das laufende Geschäftsjahr ist der Konzern optimistischer. Auch 3M (-0,6%) traut sich mehr zu, nachdem das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen hatte. Zahlen und Ausblick von Raytheon (+2,6%) kamen gut an.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 0,1 0,20 8,6 5 Jahre 0,70 -2,8 0,72 33,5 7 Jahre 1,00 -3,8 1,04 35,2 10 Jahre 1,23 -6,1 1,30 31,7 30 Jahre 1,89 -5,7 1,94 24,0

Anleihen waren angesichts der etwas eingetrübten Stimmung für Aktien als vermeintlich sicherer Hafen gesucht und profitierten auch von schwächer ausgefallenen Auftragseingangsdaten. Die Rendite 10-jähriger Papiere sank um 6,1 Basispunkte auf 1,23 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1817 -0,0% 1,1818 1,1780 -3,3% EUR/JPY 129,76 +0,0% 129,73 129,71 +2,9% EUR/GBP 0,8520 +0,1% 0,8512 0,8540 -4,6% GBP/USD 1,3869 -0,1% 1,3882 1,3794 +1,4% USD/JPY 109,81 +0,0% 109,77 110,10 +6,4% USD/KRW 1155,98 +0,1% 1154,43 1155,28 +6,5% USD/CNY 6,5074 -0,1% 6,5112 6,5090 -0,3% USD/CNH 6,5158 -0,2% 6,5273 6,5167 +0,2% USD/HKD 7,7826 -0,0% 7,7850 7,7819 +0,4% AUD/USD 0,7357 -0,0% 0,7360 0,7348 -4,5% NZD/USD 0,6960 +0,0% 0,6959 0,6960 -3,1% Bitcoin BTC/USD 40.126,01 +4,8% 38.287,01 37.181,51 +38,1%

Der Dollar gab in Reaktion auf schwächeren Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und mit den sinkenden Rebnditen etwas nach. Der Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Der Yen profitierte dazu von seinem Ruf als sicherer Hafen und legte deutlich zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,06 71,65 +0,6% 0,41 +49,5% Brent/ICE 74,81 74,48 +0,4% 0,33 +46,3%

Die Ölpreise notierten wenig verändert, zeitweise hatten Sorgen über eine langsamere Erholung der Weltwirtschaft die Preise belastet. Im Späthandel und im asiatischen Geschäft am Mittwoch ziehen die Preise etwas an, nachdem in den USA ein Branchenverband über einen Rückgang der Ölvorräte für die vergangene Woche berichtet hatte. Damit setzt sich der in der Vorwoche unterbrochene wochenlange Trend sinkender US-Ölvorräte fort. Zudem verringerten sich auch die Benzinvorräte deutlich.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.805,43 1.799,05 +0,4% +6,38 -4,9% Silber (Spot) 24,84 24,70 +0,6% +0,14 -5,9% Platin (Spot) 1.063,60 1.054,85 +0,8% +8,75 -0,6% Kupfer-Future 4,57 4,54 +0,6% +0,03 +29,5%

Der Goldpreis legte um 0,2 Prozent zu, unterstützt von sinkenden Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) sind weiter uneins über eine Aussetzung der Patente für Corona-Impfstoffe.

AUSTRALIEN

Die australischen Verbraucherpreise sind im zweiten Quartal zum Vorjahr um 3,8 Prozent gestiegen, wohingegen Ökonomen ein Plus von 3,7 Prozent erwartet hatten.

ÖLVORRÄTE USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 28, 2021 01:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.