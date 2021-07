HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Eckdaten des Softwareanbieters zum zweiten Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der angehobene Ausblick stelle eine positive Überraschung dar./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

