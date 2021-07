Unterföhring (ots) - Joko Winterscheidt verliert seine Show und seinen Job als Moderator: Bastian Pastewka setzt sich am Dienstagabend in der Finalrunde von "Wer stiehlt mir die Show?" gegen den Gastgeber durch und gewinnt - im wahrsten Sinne des Wortes - die Show. Bastian Pastewka wird am kommenden Dienstag, 3. August 2021, um 20:15 Uhr zum ersten Mal Gastgeber einer Quizshow und wird die ProSieben-Sendung ganz nach seinen Wünschen moderieren.Weiter stark: Mit sehr guten 14,8 Prozent Marktanteil siegt "Wer stiehlt mir die Show?" am Dienstagabend in der Prime Time bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen.Show-Erfinder und Moderator Joko Winterscheidt wird kommenden Dienstag zum Kandidaten in seiner eigenen Sendung und versucht, seine Show wieder zurückzugewinnen. Doch Joko kämpft nicht alleine um die Moderation der Sendung. Auch die prominenten Herausforder:innen Shirin David und Teddy Teclebrhan wollen Bastian Pastewka die Show abluchsen. Als Wildcard-Kandidatin versucht dieses Mal Laura (30, aus Hamburg) "Wer stiehlt mir die Show?" an sich reißen."Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show?" - Dienstag, 3. August 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 28.07.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4979817