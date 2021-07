Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber den US-Dollar knapp behauptet gezeigt. Er notierte gegen 8.30 Uhr mit 1,1811 Dollar, nachdem er am Dienstagabend mit 1,1827 Dollar gehandelt worden war.Heute steht das Ergebnis der US-Notenbanksitzung im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommenter. Es gibt nach Einschätzung der Experten durchaus Gründe, einen ...

