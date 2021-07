Die Zahl der Elektroautos auf den Straßen steigt rasant. Doch reicht das bisher vorhandene Ladenetzwerk aus, um diese enorme Nachfrage zu decken? Die Antwort: Nein. Hier besteht flächendeckend enormer Nachholbedarf, und das vor allem in vielen europäischen Ländern. Das niederländische Unternehmen Alfen will mit seinen Ladesäulen für Elektroautos und Batteriespeicher ein Big Player in diesem boomenden Markt werden - Anleger sollten bei dieser brandheißen Aktie jetzt ganz genau aufpassen. Der Trend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...