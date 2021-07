Essen (ots) -- Liquiditätssicherung für kleine und mittelständische Betriebe besonders wichtig- Regelmäßige Berichterstattung auf Lowells Website- Transparente Dokumentation des volkswirtschaftlichen BeitragsEssen (ots) - Inkassounternehmen übernehmen eine wichtige Aufgabe in einem funktionierenden und gerechten Wirtschaftskreislauf: Denn werden Unternehmen nicht für verkaufte Waren oder erbrachte Dienstleistungen bezahlt, gefährdet dies ihre Liquidität, Arbeitsplätze und im schlimmsten Fall sogar ihren Bestand.Lowell hat sich als erster Forderungsmanager Deutschlands dazu entschlossen, seinen Beitrag zu einem funktionierenden Wirtschaftsgeschehen ab sofort transparent auf seiner Website www.lowellgroup.de zu dokumentieren. Berücksichtigt werden Forderungen aller Lowell-Gesellschaften in Deutschland. Der Betrag wird fortan mehrmals monatlich auf der Homepage aktualisiert."Mehr als 2000 Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen bei offenen Forderungen auf Lowell und machen uns damit zu einem der größten Akteure im Forderungsmanagement", erläutert Johan Zevenhuizen, Chief Marketing Officer DACH bei Lowell. "Mit unserer Expertise, unseren qualifizierten Mitarbeitern und hochautomatisierten Prozessen haben wir im herausfordernden Corona-Jahr 2020 insgesamt 475 Millionen Euro in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. Wir verfolgen dabei einen ethischen Ansatz und suchen stets eine angemessene, nachhaltige und faire Lösung für die Konsumenten wie auch für unsere Kunden."Insbesondere kleine und mittelständische Firmen können durch säumige Zahler schnell in Bedrängnis geraten. Professionelles Forderungsmanagement trägt dazu bei, dass Unternehmen auch das Geld erhalten, das ihnen für den Verkauf von Produkten oder das Anbieten einer Dienstleistung zusteht. Nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) führen dessen Mitgliedsunternehmen jährlich insgesamt rund 6 Milliarden Euro in den Wirtschaftskreislauf zurück."Wir sorgen dafür, dass Unternehmen, die eine Leistung erbringen, auch dafür bezahlt werden. Professionelles Forderungsmanagement unterstützt dabei, Zahlungsrisiken zu minimieren und Liquidität zu sichern. Davon profitiert die gesamte Wirtschaft, vom örtlichen Handwerker über den aufstrebenden Online-Händler bis zum etablierten Großkonzern", sagt Holger Taubmann, Managing Director DACH. "Dieser wichtige Beitrag unseres Unternehmens wird ab sofort stets aktuell auf unserer Website dokumentiert."Über LowellLowell ist einer der führenden europäischen Anbieter im Forderungsmanagement. Ziel des Unternehmens ist es, für seine Kunden und für Konsumenten tragfähige Lösungen beim Umgang mit offenen Forderungen zu entwickeln. Lowell ist in Großbritannien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden tätig.Dank umfangreicher Expertise in der Datenanalyse und einem ausgezeichneten Risikomanagement kann Lowell seinen Kunden kompetente Lösungen in allen Bereichen des Forderungsmanagements anbieten - vom Forderungskauf über Inkasso-Dienstleistungen bis hin zur Ausgliederung von Geschäftsabläufen. Lowell verfolgt einen ethischen Ansatz im Forderungsmanagement und versucht, unter Berücksichtigung der individuellen Situation eines Konsumenten stets die angemessenste, nachhaltigste und fairste Lösung zu finden.Lowell ist 2015 aus dem Zusammenschluss zweier führender Unternehmen aus Großbritannien und Deutschland entstanden: der Lowell Gruppe und der GFKL-Gruppe. Im Jahr 2018 hat Lowell die Übernahme ausgegliederter Landesgesellschaften von Intrum abgeschlossen, die in mehreren nordeuropäischen Ländern führende Marktpositionen einnehmen. Lowell wird unterstützt von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira sowie dem Ontario Teachers' Pension Plan.Mehr Informationen über Lowell erhalten Sie auf www.lowellgroup.dePressekontakt:Niels Oelgart, Head of Corporate Communications DACHTelefon: +49 201 102 1172E-Mail: niels.oelgart@lowellgroup.deOriginal-Content von: Lowell Financial Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60661/4979887