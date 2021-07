Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) will für das erste Halbjahr 2021 eine Dividende von 2 Pence (ca. 2,3 Eurocent) an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 17. September 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 12. August 2021). Normalerweise zahlt Barclays halbjährlich eine Dividende aus. Im Vorjahr hatte Barclays den Aktionäre insgesamt für das ...

