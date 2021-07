London (www.anleihencheck.de) - Nitesh Shah, Director, Research, WisdomTree, kommentiert im Folgenden die Inflationsentwicklungen in den USA und Europa und geht dabei auf die Absicherung des Portfolios durch Rohstoffe ein.Die Inflation werde zu einem Dauerthema, das möglicherweise nicht so kurzfristig ausfalle, wie der Markt erwartet habe. Die Kerninflation, zu der Lebensmittel- und Energiepreise nicht mitgezählt würden, habe sowohl bei den Verbraucher- als auch bei den Produktionsdaten über den Erwartungen gelegen. Demzufolge scheinen neben den volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreisen weitere Faktoren diesen Trend anzutreiben, so die Experten von WisdomTree. Einige Titel hätten für einen Preisschock gesorgt: So seien die Preise für Gebrauchtwagen im Monatsvergleich um 10,5 Prozent gestiegen (45,2 Prozent im Jahresvergleich). Da die Federal Reserve (FED) im vergangenen Jahr ihr Ziel angepasst habe, um die durchschnittliche und nicht nur die punktuelle Inflation zu betrachten, dürften höhere Inflationsraten in den USA toleriert werden. Zusammengefasst bedeute dies, dass die Zentralbank eine höhere Inflation zulassen werde, um Phasen mit einer niedrigeren Inflation auszugleichen. ...

