Welchen Anteil vom Einkommen verschlingen die Wohnkosten, also die Miet- oder die Kreditratenzahlungen? Das haben Experten des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) für den Postbank Wohnatlas durchgerechnet. Eine AssCompact Bildergalerie. [Bild: © froxx - stock.adobe.com]" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> Faustformel: Nicht mehr als 30% Nicht mehr als 30% des verfügbaren Haushaltseinkommens sollte Wohnen kosten, so lautet eine Faustformel. Danach wäre 2020 in 363 von 401 Landkreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...