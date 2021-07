FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9800 (10600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 264 (267) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS INITIATES VICTORIAN PLUMBING WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 290 PENCE - BARCLAYS RAISES REACH PLC PRICE TARGET TO 315 (265) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7870 (8500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 224 (257) PENCE - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9400 (7800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 1000 (910) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7500 (8000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6900 (7500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES CRODA PRICE TARGET TO 9500 (8500) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7100 (7800) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SABRE INSURANCE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 3802 (3321) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 255 (240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9000 (8400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RENISHAW TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 6340 PENCE - HSBC RAISES CRODA PRICE TARGET TO 9300 (8600) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DUNELM GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 1250 (1090) PENCE - HSBC RAISES INTERTEK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 6440 (5800) PENCE - JEFFERIES RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 4400 (3740) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 6600 (5700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 176 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1810 (1712) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5800 (5350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 500 (410) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES OAKLEY CAPITAL INVES PRICE TARGET TO 455 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES STAFFLINE PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES FIRSTGROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 100 (90) PENCE - PEEL HUNT RAISES VIRGIN MONEY TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 264 (241) PENCE - RBC CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2350 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM'



