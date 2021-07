Während in Berlin bereits strengere Gesetze durch den Senat erlassen sind, starten auch andere europäischen Metropolen Sonderregeln für E-Scooter. Als Grund nennen sie zumeist Unfälle. Der Free-Sharing-Branche stehen mehr Einschränkungen bevor. Damit wollen die Städte der Flut von E-Scootern entgegenwirken und Unfällen vorbeugen. Darüber berichten aktuell der Tagesspiegel und ORF. Neue Regeln in Oslo sehen etwa vor, dass die Tretroller ab September nicht mehr zwischen 23 und 5 Uhr verliehen werden dürfen. Ärzte hatten vorgerechnet, so vermeide die Stadt Hunderte von Unfällen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...