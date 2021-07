Bei der Aktie des Tourismuskonzerns TUI sieht es nach dem Kursdesaster der vergangenen drei Wochen wieder besser aus. Seit Wochenbeginn konnte der Titel knapp zehn Prozent an Wert wieder gut machen. Aus charttechnischer Sicht sieht es jetzt richtig spannend aus. Das sind die Details.Zwischen Ende Februar und Anfang Juli konsolidierte die TUI-Aktie in Form eines abfallenden Dreiecks. Dieses löste der Wert am 13. Juli mit dem Bruch der unteren Begrenzung bei 4,10 Euro nach unten auf und generierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...