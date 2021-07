An der Zürcher Börse konnte der Partizipationsschein von Lindt & Sprüngli die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Franken überwinden. Dieser Kursanstieg ist nach äusserst starken Halbjahreszahlen absolut gerechtfertigt.Der Premium-Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (CH0010570767) hat die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr deutlich zu spüren bekommen. So musste der Konzern in 2020 gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzrückgang 4.51 Milliarden Franken auf 4.02 Milliarden Franken hinnehmen. Gleichzeitig ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...