Frequentis Canada wurde von Thales Canada mit der Lieferung einsatzkritischer Kommunikationsausrüstung beim Tactical Control Radar-Vertrag (TCR) mit dem kanadischen Verteidigungsministerium beauftragt. Das Projekt, das künftige Einsätze der Royal Canadian Air Force (RCAF) unterstützen soll, umfasst drei neue TCR-Systeme, die in Bagotville, Quebec, und Cold Lake, Alberta, stationiert werden. Das sichere Kommunikationssystem von Frequentis bietet kontinuierliche und sichere Voice over IP (VoIP) für den Zugriff auf alle Link 16-Sprachkanäle, Standortunabhängigkeit und hoch verlässliche Technologie mit eingebauter Redundanz. Das Frequentis-Aufzeichnungssystem ermöglicht eine lückenlose Dokumentation aller Ereignisse und Aktivitäten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...