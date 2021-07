Liebe Leser, ehe wir auf das Markenwertportfolio schauen und auf seine NEUEN Trades schauen wir auf Morphosys und Curevac. Die Aktie ist komplett am Boden - wir erklären heute im Börsendienst, was man machen sollte und kann und wie man die Situation mit der Aktie am besten meistert. Sogar sehr spannend jetzt agieren kann. Morphosys ...

Den vollständigen Artikel lesen ...