El Salvador begrüßt den Bitcoin als offizielle Landeswährung. Der Internationale Währungsfonds hegt in einem allgemein gehaltenen Blogbeitrag Zweifel an diesem Vorhaben. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, macht sich mit seinem Vorhaben, Bitcoin als offizielle Landeswährung einzuführen, nicht nur Freunde. Die Skepsis unter seinen Landsleuten ist hoch, was aber eher auf Unkenntnis bezüglich der Kryptowährung und ihrer Zusammenhänge zurückzuführen ist. Auch der Internationale Währungsfonds ist von den Plänen, eine Kryptowährung zum offiziellen ...

