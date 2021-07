Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan spielt weiterhin auf Zeit, so Tobias Basse von der NORD/LB.Die Notenbanker in Tokio hätten jüngst den traditionellen Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren auf dem inzwischen "bewährten" Niveau belassen. Diese Nachrichten hätten wohl niemanden überrascht. Goushi Kataoka habe zudem wieder eine Senkung der Leitzinsen zur Stützung japanischen Wirtschaft gefordert - man fühle sich spätestens an dieser Stelle an Bill Murray und den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" erinnert. Die Bank of Japan habe die Wachstumsprojektion für das Fiskaljahr 2021 nun zwar reduziert, blicke dafür aber inzwischen etwas optimistischer auf 2022. ...

