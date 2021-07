DJ Regierung: Abstimmungsprozess über Ausweitung der Testpflicht läuft noch

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat noch keine Entscheidung über eine Ausweitung der Testpflicht für nach Deutschland Einreisende getroffen. "Stand der Dinge ist, es gibt einen laufenden Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zu Details des laufenden Abstimmungsverfahrens wollte Demmer keine Angaben machen. Über das Ergebnis werde man die Presse auf dem Laufenden halten.

Die aktuelle Lage biete trotz der in absoluten Zahlen noch niedrigen Inzidenz "durchaus Anlass zur Sorge", sagte sie. Man müsse sich zeitnah überlegen, wie man mit diesen steigenden Zahlen umgehe. Demmer bestätigte, dass es am 10. August eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz geben solle. Das Thema der Reiserückkehrer gehöre naturgemäß auch zu den Themen, die dort zu behandeln seien. "Alles was vorher geklärt werden kann, wird geklärt", betonte die Vize-Regierungssprecherin aber.

Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) bekräftigte, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wolle eine schnellstmögliche Ausweitung der Bestimmungen für Reiserückkehrer. "Wenn es nach dem BMG ginge, dann würde das längst gelten", sagte Ministeriumssprecherin Teresa Nauber bei derselben Pressekonferenz. Wäre es nun ab dem 1. August der Fall, würde man dies begrüßen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Vortag erklärt, der Bund plane ab 1. August eine Ausweitung der Testpflicht für Reiserückkehrer. "Der Bund hat uns jetzt zugesichert, er wird bis zum 1. August alles probieren, eine einheitliche Testpflicht einzuführen, nicht nur für Flugreisende", hatte Söder in der ARD gesagt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält die umfassende Testpflicht laut einem Bericht der Funke-Mediengruppe aber für unverhältnismäßig. Die SPD hat Spahn mittlerweile aufgefordert, für eine "rechtssichere Grundlage" zu sorgen.

