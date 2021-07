Bonn (ots) - Algorithmen bestimmen nicht nur unseren Alltag, sondern auch den Wahlkampf im Internet. Vor allem junge Wähler:innen bewegen sich wie selbstverständlich auf den Plattformen der Sozialen Medien - und informieren sich auch dort über die Politik. Zusätzlich hat die Corona-Pandemie den Wahlkampf mehr und mehr in den digitalen Raum verlagert. Aber: Dort steigt der Grad der Beeinflussung und der Fehlinformation. Dennoch nutzen Parteien und Politiker:innen das Netz immer mehr, um ihren Wahlkampf zu gestalten.



Was das alles für die anstehende Bundestagswahl bedeutet, beleuchtet Moderator Florian Bauer im Gespräch mit seinen Gästen Julius van de Laar, Politik- und Strategieberater, und Semjon Rens, Facebook Head of Regulatory and Economic Policy für den deutschsprachigen Raum.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4980334

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de