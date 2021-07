DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bundesgerichtshof: Cum-Ex-Geschäfte sind illegal

Cum-Ex-Geschäfte sind strafbar. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte am Mittwoch ein entsprechendes früheres Urteil des Landgerichts Bonn zu zwei Börsenhändlern und der Privatbank M.M. Warburg. Der BGH sei der Auffassung, dass "die Geltendmachung tatsächlich nicht einbehaltener Kapitalertragsteuer gegenüber den Finanzbehörden" auf Grundlage solcher Geschäfte Steuerhinterziehung sei, teilte der Gerichtshof mit. (Az. 1 Str 519/20)

Verkehrsunternehmen: Hochwasserschäden mindestens 2,3 Mrd Euro

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) schätzt die Schäden durch die schweren Unwetter im Westen und Süden Deutschlands allein für den öffentlichen Personen- und Schienengüterverkehr auf mindestens 2,3 Milliarden Euro. VDV-Präsident Ingo Wortmann erklärte in Berlin, die unmittelbaren Schäden an Bussen, Bahnen und der Schienen-Infrastruktur beliefen sich ersten Schätzungen zufolge auf 1,5 Milliarden Euro. Hinzu kämen die Mittel für den Wiederaufbau.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt 2020 um gut 14 Prozent auf 26.141 Euro

Um gut 14 Prozent auf 26.141 Euro ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland per Ende 2020 gestiegen. Insgesamt summierten sich die Verbindlichkeiten des öffentlichen Gesamthaushalts mit Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte auf 2.172,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Damit wurde der bislang höchste Wert am Ende eines Jahres verzeichnet.

Mehr als Hälfte der Menschen in Deutschland vollständig geimpft

In Deutschland hat mehr als die Hälfte der Menschen den vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus. 50,2 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hätten den vollen Schutz, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zudem sind demnach 61,1 Prozent mindestens einmal geimpft.

BA-Stellenindex im Juli deutlich gestiegen

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland im Juli weiter gestiegen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) kletterte im Monatsvergleich spürbar um 7 Punkte auf 121, wie die Agentur mitteilte. Im Vergleich zum Juli 2020, einen Monat nach dem Nachfragetiefpunkt seit Beginn der Corona-Krise, liegt der Stellenindex um 29 Punkte höher. Um 7 Punkte übertrifft er den Stand von März 2020, dem letzten Monat, bevor die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt sichtbar wurden.

GfK: Konsumklima stagniert entgegen den Erwartungen

Nach einer zuletzt deutlichen Aufhellung hat die Stimmung der Verbraucher laut den Konsumforschern der GfK eine Verschnaufpause eingelegt. Sie ermittelten nach eigenen Angaben für August einen Stand ihres Indikators zum Konsumklima von minus 0,3 und damit den gleichen Wert wie im Juli. Die Entwicklung fällt damit deutlich gedämpfter aus als erwartet, denn die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten eine Zunahme auf 0,5 Zähler angenommen.

DIW-Konjunkturbarometer sinkt für 3Q - BIP 2Q geschätzt +2,5 Prozent

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sinkt nach Angaben des Instituts. Für das laufende dritte Quartal liegt es demnach bei einem Stand von 100 Punkten. Damit deute sich fortan eine langsamere Entwicklung an, nachdem das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni mit rund zweieinhalb Prozent einen kräftigen Satz gemacht haben dürfte. Im Juni hatte das DIW für das zweite Quartal einen Wert seines Barometers von 113 Punkten ausgewiesen.

Tarifverhandlungen im Baugewerbe vertagt und weiterer Fahrplan vereinbart

Die Tarifvertragsparteien im Baugewerbe haben ihre Gespräche vertagt und sich auf einen Fahrplan für weitere Verhandlungen geeinigt. Das teilten die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) sowie die Vertreter der Arbeitgeber, der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe, am Dienstagabend nach rund zehnstündigen Verhandlungen mit. Bis Ende September soll eine Einigung gefunden werden. Die IG BAU fordert unter anderem 5,3 Prozent mehr Lohn für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie eine Ost-West-Angleichung. Der vergangene Tarifvertrag war Ende Juni ausgelaufen. In der Baubranche sind rund 890.000 Menschen beschäftigt.

Macron erkennt Schuld Frankreichs gegenüber Polynesien wegen Atom-Versuchen an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Schuld seines Landes gegenüber Opfern von Atom-Versuchen in Französisch-Polynesien eingestanden. "Die Nation hat eine Schuld gegenüber Französisch-Polynesien", sagte Macron am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch in dem französischen Überseegebiet. Allerdings verzichtete der Staatschef darauf, wie von Opfer-Verbänden gefordert um Vergebung zu bitten.

+++ Konjunkturdaten

SCHWEDEN

Einzelhandelsumsatz Juni +8,5% gg Vorjahr; PROGNOSE +7,0%

Einzelhandelsumsatz Juni -0,3% gg Vormonat; PROGNOSE: -1,0%

USA

MBA Market Index Woche per 23. Juli +5,7% auf 737,9 (Vorwoche: 698,3)

MBA Purchase Index Woche per 23. Juli -1,6% auf 251,7 (Vorwoche: 255,8)

MBA Refinance Index Woche per 23. Juli +9,3% auf 3.570,4 (Vorwoche: 3.267,6)

