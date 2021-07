Wien (www.fondscheck.de) - Aktienfonds, die vorwiegend in europäische Titel investieren, gehörten in den vergangenen Jahren nicht gerade zu den Lieblingen der Anleger, so die Experten von "FONDS professionell".Das zeige zumindest ein Blick auf die Mittelzu- und Abflussstatistik des Datenbankanbieters Mountain View. Demnach hätten Investoren seit 2018 unter dem Strich rund 45 Millionen Euro aus dieser Fondskategorie abgezogen. Dabei sei die langfristige Rendite der Europa-Fonds gar nicht mal so schlecht gewesen: Investoren, die vor zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans einen durchschnittlichen Europa-Aktienfonds ausgewählt und monatlich regelmäßig 100 Euro in das Produkt investiert hätten, hätten - nach Abzug aller Kosten - im Schnitt 7,1 Prozent pro Jahr dazu verdient. ...

