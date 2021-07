Das Kunststoff-Zentrum SKZ, Würzburg, untersucht in einem Forschungsprojekt, wie sich geschlossenzellige TPE-Schäume mithilfe des 3D-Druck-Verfahrens Arburg Kunststoff-Freiformen (AKF) umsetzen lassen. Mit dem Forschungsvorhaben will das SKZ, bereits beim Spritzgießen und der Extrusion etablierte Verfahren des Schäumens auf den 3D-Druck übertragen. Bei individuell gestalteten Produkten mit variablen Dämpfungseigenschaften wird überprüft, in wie weit die Vorteile des Schäumens - darunter die Gewichtsreduktion ...

