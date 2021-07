Spekulationen rund um BKS Stamm: Diesen Eintrag warf unser Robot BSNgine gestern Abend aus: "BKS Stamm zuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 15,17 Prozent gewonnen (Einzeltage: 6,37; 3,97; 2,03; 2,07). Stieg am Dienstag um 6,37 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 98% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 33,6 Prozent Plus. Am Dienstag auf neuem Jahreshoch geschlossen (16,7)." Im Markt wird gemunkelt, dass es ein Delisting geben könnte. Freilich wurde gestern auch eine angehobene Guidance kommuniziert https://boerse-social.com/2021/07/27/kurze_zu_bks_bank_bsngine . Ich habe beim Unternehmen bzgl. Committment zum Listing nachgefragt und werde über die Antwort berichten. Leider ist die Aktie als Einheitswert im standard market auction bei ...

