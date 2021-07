Nach sechs Verlust-Quartalen in Folge hat der amerikanische Luft- und Raumfahrt-Konzern Boeing im zweiten Quartal tatsächlich mal wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Trotz 737-Max-Debakel und Produktionsmängeln beim Langstreckenjet 787 'Dreamliner' blieb unterm Strich über eine halbe Milliarde Dollar. Die Boeing-Aktie macht einen Freudensprung.Der Flugzeugbauer Boeing ist nach sechs Verlustquartalen in Folge überraschend in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Für die Monate April bis Juni stand ...

