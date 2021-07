Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stieg der Erlös der Monate April bis Juni um 16 Prozent auf 11,7 Milliarden US-Dollar (9,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt betrug das Umsatzplus 13 Prozent. Wie viele andere Pharma-Konzerne profitiert BMS ebenfalls von wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...