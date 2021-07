Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Über 100 AMRs im Einsatz, um Kunden in ganz Hongkong noch besser zu versorgenDüsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Geek+, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich AMR, gibt den erfolgreichen Einsatz von 100 autonomen mobilen Robotern (AMRs) im Logistikzentrum von Circle K Hongkong bekannt. Es ist das größte intelligente Lebensmittellager Asiens, ein entscheidender Schritt in der technologischen Transformation des Konzerns.Das 130.000 Quadratmeter große Logistikzentrum übernimmt derzeit die Abwicklung der Lieferungen von mehr als 300 Circle K-Mini-Märkten in Hongkong und ist Grundstein bei der täglichen Versorgung von mehr als 600.000 Kunden. Circle K Hongkong wollte sein Lager automatisieren und umfangreiche Logistikprozesse rationalisieren. Dies geschah mit großen Volumina, die für verschiedene Ziele bestimmt waren, und einer großen Auswahl an Produkten, die von kleinen Alltagsgegenständen bis hin zu Lebensmitteln und Kühlwaren reichten.Das Unternehmen beschloss daher im Januar 2021, seinen Betrieb mit dem Einsatz von 100 AMRs der Firma Geek+ umzustrukturieren, um die schnelle und effiziente Abwicklung von täglich mehr als 1.000.000 Produkten gewährleisten zu können.Lit Fung, VP und Geschäftsführer von Geek+ in den Regionen APAC, äußert sich diesbezüglich wie folgt: "Wir freuen uns, dass unser System in der Lage ist, Circle K die Genauigkeit, Effizienz und Flexibilität zu bieten, die für die zuverlässige Versorgung eines solch umfangreichen Netzwerks von Mini-Märkten erforderlich ist. Unser AI-gesteuertes Robotersystem ermöglicht die Digitalisierung zur Vereinfachung des Lagerbetriebs, wodurch unsere Kunden wiederum die Möglichkeit erhalten, trotz eines sich ständig verändernden Marktes ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern."AMR können viele der traditionell langen und schwierigen Aufgaben wie die Suche und das Bewegen von Waren im Lager automatisch erledigen. Des Weiteren schaffen Sie eine sicherere Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter und sorgen für eine Verbesserung der Gesamtproduktivität. Mit Hilfe einer intelligenten Software und QR-Code-Technologie bewegt das Roboternetz die bestellten Warenregale flexibel von einem Speicherbereich zu den Mitarbeitern. Diese müssen sich unter Anleitung einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche nur noch um die abschließende Zusammenstellung kümmern. Dadurch wird nicht nur eine Verbesserung der Gesamtgenauigkeit in Bezug auf die Kommissionierung, sondern auch eine Steigerung der Effizienz erzielt. Die Flexibilität beweglicher, roboterkompatibler Regale wird mit der Fähigkeit kombiniert, die optimale Route zu wählen und den Bestand entsprechend der Echtzeit-Nachfrage dicht zu organisieren. Dies verbessert die Raumnutzung und bringt flexiblere Lieferkettenabläufe. Darüber hinaus können AMR 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche arbeiten, um Zeiten mit hoher Durchflussnachfrage besser zu verkraften.Bruce Ma, Senior Supply Chain Manager von Circle K Hongkong, äußerte sich in diesem Zusammenhang wie folgt: "Trotz der großen Herausforderungen, vor denen unser Team steht, liegt unser Hauptaugenmerk auf der Verbesserung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Dabei setzen wir auf Automatisierungstechnologien, die uns dabei unterstützen, unsere Lieferkette von Grund auf neu zu strukturieren."Flexibilität durch Digitalisierung und Überwachung der Nachfrage in Echtzeit bildet angesichts ständiger Veränderungen auf den Märkten und der Schwierigkeit, die zukünftige Nachfrage präzise vorherzusagen, den Schlüssel zum Aufbau einer anpassungsfähigen Lieferkette. In der Zukunft werden Geek+ und Circle K Hongkong eng zusammenarbeiten, um den reibungslosen Betrieb des größten automatisierten Lagers in der asiatischen Lebensmittelbranche sicherzustellen. Sie werden die rechtzeitige und genaue Zuteilung von Millionen von Qualitätsprodukten an das breite Netzwerk von Circle K Convenience Stores sicherstellen.Über Geek+Geek+ ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das rund um den Bereich der intelligenten Logistik unermüdlich Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen setzt dabei vor allem auf fortschrittliche Robotik und KI-Technologien, um flexible, zuverlässige und hocheffiziente Lösungen für den Lagerbetrieb und die Organisation von Lieferketten auf den Weg zu bringen. Geek+ zählt 300 global agierende Unternehmen zu seinen Kunden und hat weltweit rund 20.000 Roboter.Das 2015 gegründete Unternehmen Geek+ beschäftigt mittlerweile mehr als 1000 Mitarbeiter und unterhält neben seinem Hauptsitz in Beijing auch Niederlassungen in Deutschland, im Vereinigten Königreich, den USA, Japan, Hongkong und Singapur.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.geekplus.com/